Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin ile hidrojen teknolojisi alanındaki işbirliğini artırmayı planlıyor

CHONGQİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ve Çinli işletmelerin hidrojen teknolojisi alanındaki işbirliğini etkileyici bulduğunu belirterek Çin'le dostane alışverişleri artırıp ikili işbirliğini yeni bir seviyeye çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.
Pazar günü erken saatlerde üç günlük resmi Çin ziyareti kapsamında ilk olarak Chongqing belediyesine gelen Scholz, günün ilerleyen saatlerinde bir Çin-Alman ortak girişimi ve Çin-Alman işbirliğiyle gerçekleştirilen bir su izleme bilimsel araştırma projesinin de aralarında bulunduğu çeşitli yerlere ziyarette bulundu.
Bosch Hidrojenli Yürüyen Aksam Sistemleri (Chongqing) Limited Şirketi'ni ziyaret eden Scholz, hidrojenli yürüyen aksam ürünleri ve yakıt hücreli yürüyen aksam çözümleri hakkında bilgi alarak hidrojen yakıt hücreli güç modüllerinin montajına tanıklık etti.
Scholz, şirketin teknoloji konusunda kaydettiği ilerlemenin ve fabrika inşa hızının gurur verici olduğunu söyledi.
Scholz'a ziyaretleri sırasında Siemens, Bayer, Mercedes-Benz, BMW ve Zeiss gibi çok sayıda tanınmış Alman şirketinin üst düzey temsilcisi eşlik ediyor.
Uzun yıllardır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumundaki Çin'de 5.000'den fazla Alman şirketi faaliyet gösteriyor.
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