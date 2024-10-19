Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'den ayrıldı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye'den ayrıldı.

Scholz, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

Scholz, havalimanında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Almanya Başbakanı ve beraberindekileri taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'ndan 17.42'de hareket etti.

Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere dün gece İstanbul'a gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Scholz, görüşmesinin ardından Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenlemişti.