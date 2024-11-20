Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sorg ve beraberindeki heyet, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Büyükelçi Sorg ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki konteyner kentte hizmet veren eğitim kurumlarını ziyaret ederek, uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Almanya Büyükelçisi Nurdağı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?