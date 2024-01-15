Almanya\'da 2023 yılının en kötüsü olarak \'tersine göç\' kelimesi seçildi

Almanya'da 2023 yılının en kötüsü olarak "tersine göç" (emigration) kelimesi seçildi.

Alman Dili Cemiyeti Sözcüsü Constanze Spiess, yaptığı açıklamada, "tersine göç"ün aşırı sağcılar tarafından zorla sınır dışı edilme ve sınır dışı edilme talebini örtbas etmek için kullanılan bir kelime olmasından dolayı en kötü kelime olarak seçildiğini belirtti.

Yılın en kötü kelimesi seçimi ile dilin kötüye kullanımı konusunda bir hassasiyet yaratmayı amaçladıklarını vurgulayan Spiess, 1991'den beri seçilen yılın en kötü kelimesinin yıl boyu vatandaşların yaptığı önerilerin arasından belirlendiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Burada yaşayan, burada çalışan, demokrasimizin temel değerlerine inanan herkes bizimdir. Kökeni veya ten rengi ne olursa olsun. Nokta." ifadelerini kullandı.