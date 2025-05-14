Almanya'da 3 Ukraynalı Ajan Tutuklandı

Almanya'nın Köln ve Konstanz şehirlerinde Rusya için ajanlık faaliyeti yürüttükleri şüphesiyle 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Köln ve Konstanz şehirlerinde Rusya adına ajanlık faaliyeti yürüttükleri şüphesiyle yakalanan 3 Ukrayna vatandaşının tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, 3 Ukrayna vatandaşının, Almanya'da sabotaj ve saldırı eylemi gerçekleştirme faaliyetlerine aracılık ettikleri iddia edildi.

3 zanlının "komuta zincirinin en alt kademesindeki düşük seviyeli ajanlar" olduğu belirtilen açıklamada, seçilen eylem tarzının Rus hükümetinin planının bir parçası olduğunu gösterdiği vurgulandı.