Almanya'nın Köln ve Konstanz şehirlerinde Rusya için ajanlık faaliyeti yürüttükleri şüphesiyle 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Köln ve Konstanz şehirlerinde Rusya adına ajanlık faaliyeti yürüttükleri şüphesiyle yakalanan 3 Ukrayna vatandaşının tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, 3 Ukrayna vatandaşının, Almanya'da sabotaj ve saldırı eylemi gerçekleştirme faaliyetlerine aracılık ettikleri iddia edildi.
3 zanlının "komuta zincirinin en alt kademesindeki düşük seviyeli ajanlar" olduğu belirtilen açıklamada, seçilen eylem tarzının Rus hükümetinin planının bir parçası olduğunu gösterdiği vurgulandı.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da 3 Ukraynalı Ajan Tutuklandı - Son Dakika
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