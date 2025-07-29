Almanya'da Alkolsüz Bira Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Almanya'da Alkolsüz Bira Üretimi Artıyor

Almanya\'da Alkolsüz Bira Üretimi Artıyor
29.07.2025 14:03
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Almanya'da alkolsüz bira üretimi 2024'te 579 milyon litreye ulaştı; alkollü bira hâlâ baskın.

Almanya'da alkolsüz bira üretimindeki artış devam ediyor. Ancak alkollü bira üretimi ile aradaki fark hala oldukça büyük.Almanya'da alkolsüz biraya olan rağbet artmaya devam ediyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2024 yılında Almanya'daki bira fabrikalarında toplam 579 milyon litre alkolsüz bira üretimi yapıldı. Bu, 2023'te üretilen 556 milyon litre alkolsüz bira ile kıyaslandığında, bir yılda 20 milyon litreden fazla artışa tekabül ediyor.

On yıllık karşılaştırmada ise alkolsüz bira üretiminin nerede ise ikiye katlandığı görülüyor. 2014 senesinde, ülke genelinde bir yılda 295 milyon litre üretim yapılmıştı.

Alkollü bira büyük farkla önde

Dünyanın kişi başına en çok bira tüketilen ülkelerinden biri olan Almanya'da, alkolsüz biraya olan ilginin artmasına rağmen, alkollü bira üretimi ve tüketimi büyük farkla daha fazla. İstatistik Dairesi, 2024'te ülkedeki bira fabrikalarında toplam 7,2 milyar litre alkollü bira üretildiğini duyurdu.

Bu büyük farka rağmen alkollü bira ile alkolsüz bira üretimi arasındaki makasın kapandığı ifade ediliyor. Veriler, alkollü bira üretiminin son on yılda yüzde 14 azaldığını ortaya koyuyor. 2014'te 28 litre alkollü biraya karşı bir litre alkolsüz bira üretilirken 2024'te 12 litre alkollü biraya karşı bir litre alkolsüz bira üretimi yapıldı.

Bunun yanı sıra, "Radler" adı verilen bira-limonata karışımlı, az alkollü içeceklerin üretiminde de az da olsa artış kaydedildi. 2014 yılında söz konusu içeceklerden bir yılda yaklaşık 333 milyon litre üretilirken 2024'te bu sayı 364 milyon litreye yükseldi.

Almanya genelinde 2024 itibarıyla yaklaşık bin 500 bira fabrikası bulunuyor. En fazla üretim tesisine sahip eyaletler ise, ülke genelindeki fabrikaların yüzde 70'ini barındıran Bavyera, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya.

Alman Bira Üreticileri Birliği'nin (DBB) açıkladığı güncel verilere göre Almanya'da kişi başına yılda ortalama 89,4 litre bira tüketiliyor.

Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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