Almanya'da Aşırı Sağcı İki Genç Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Aşırı Sağcı İki Genç Tutuklandı

26.06.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 16 ve 17 yaşındaki iki genç, aşırı sağ terör örgütüne destek ve kundaklama girişimiyle tutuklandı.

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü "Son Savunma Dalgası"na (Letzte Verteidigungswelle) destek verdikleri ve bir sığınmacı barınağına yönelik kundaklama girişimine katıldıkları gerekçesiyle 16 ve 17 yaşlarındaki iki Alman vatandaşının tutuklandığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Joel F. ve Elias F. adlı iki Alman gencinin yakalanmasına yönelik polisin operasyon düzenlediği, Altenburger Land ve Gera kentlerinde gözaltına alınan şüphelilerin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, tutuklu yargılanacak iki gencin, yaşları itibarıyla cezai sorumluluk taşıdıkları değerlendirilerek, yurt içi bir terör örgütünü desteklemek, cinayete teşebbüs, ölüme yol açabilecek kundaklama girişimi ve ağır kundaklamaya teşebbüse iştirak suçlamalarıyla soruşturulduğu ifade edildi.

Söz konusu gençlerin örgütün diğer üyeleri olduğu belirtilen Claudio S. ve Justin W. ile geçen yıl Thüringen eyaletinin Schmölln kentindeki bir sığınmacı barınağını ateşe vermeye çalıştığı aktarılan açıklamada, "Son Savunma Dalgası"nın Nisan 2024'te kurulduğu ve ülke genelinde faaliyet gösteren aşırı sağcı bir terör yapılanması olduğunun altı çizildi.

Savcılığa göre, örgüt üyeleri kendilerini "Alman milletini savunmanın son kalesi" olarak görüyor ve özellikle göçmenler ile siyasi muhaliflere yönelik şiddet eylemleri düzenleyerek Almanya'daki demokratik düzeni çökertmeyi amaçlıyor.

Örgütün diğer iki üyesi olduğu belirtilen Claudio S. ve Justin W. geçen yıl tutuklanmışlardı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Güncel, Terör, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Aşırı Sağcı İki Genç Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:57
Putin’den NATO’yu alarma geçiren hamle Hedefinde 4 ülke var
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:17
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:06:23. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Aşırı Sağcı İki Genç Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.