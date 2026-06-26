Almanya'da Aşırı Sağcı İki Genç Tutuklandı

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü "Son Savunma Dalgası"na (Letzte Verteidigungswelle) destek verdikleri ve bir sığınmacı barınağına yönelik kundaklama girişimine katıldıkları gerekçesiyle 16 ve 17 yaşlarındaki iki Alman vatandaşının tutuklandığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Joel F. ve Elias F. adlı iki Alman gencinin yakalanmasına yönelik polisin operasyon düzenlediği, Altenburger Land ve Gera kentlerinde gözaltına alınan şüphelilerin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, tutuklu yargılanacak iki gencin, yaşları itibarıyla cezai sorumluluk taşıdıkları değerlendirilerek, yurt içi bir terör örgütünü desteklemek, cinayete teşebbüs, ölüme yol açabilecek kundaklama girişimi ve ağır kundaklamaya teşebbüse iştirak suçlamalarıyla soruşturulduğu ifade edildi.

Söz konusu gençlerin örgütün diğer üyeleri olduğu belirtilen Claudio S. ve Justin W. ile geçen yıl Thüringen eyaletinin Schmölln kentindeki bir sığınmacı barınağını ateşe vermeye çalıştığı aktarılan açıklamada, "Son Savunma Dalgası"nın Nisan 2024'te kurulduğu ve ülke genelinde faaliyet gösteren aşırı sağcı bir terör yapılanması olduğunun altı çizildi.

Savcılığa göre, örgüt üyeleri kendilerini "Alman milletini savunmanın son kalesi" olarak görüyor ve özellikle göçmenler ile siyasi muhaliflere yönelik şiddet eylemleri düzenleyerek Almanya'daki demokratik düzeni çökertmeyi amaçlıyor.

Örgütün diğer iki üyesi olduğu belirtilen Claudio S. ve Justin W. geçen yıl tutuklanmışlardı.