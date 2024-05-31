Almanya'da bıçaklı saldırgan polis tarafından durduruldu - Son Dakika
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Almanya'da bıçaklı saldırgan polis tarafından durduruldu

Almanya\'da bıçaklı saldırgan polis tarafından durduruldu

Almanya'nın Mannheim kentinde Marktplatz Meydanı'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda biri polis memuru üç kişi yaralandı. Polis, saldırganı ateş ederek durdurdu. Saldırının siyasi bir arka planı olup olmadığı ise soruşturma konusu.

31.05.2024 16:41
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(ANKARA) - Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim kentinde Marktplatz Meydanı'nda bıçaklı bir saldırgan, biri polis memuru üç kişiyi yaraladı. Polisin saldırganı ateş ederek durdurduğu belirtildi.

ARD Televizyonu'nun haberine göre, Mannheim'daki Marktplatz Meydanı'ndaki saldırıda birçok kişi yaralandı. Haberde, "Polise göre saldırgan bir el ateş edilerek durduruldu. Olay yerinin sağ popülist bir derneğe ait bir bilgilendirme standı olduğu anlaşılıyor. Polise göre cuma günü öğleden sonra bir adam birkaç kişiye bıçakla saldırdı. Biri polis memuru olmak üzere toplam üç kişi yaralandı" denildi.

Haberde ayrıca, "Suçun işlenme nedeni henüz belli değil. Bıçaklı saldırının siyasi bir arka planı olup olmadığı soruşturma konusu. Kurtarma görevlileri ve bir kurtarma helikopteri de cuma günü öğleden sonra bölgeye sevk edildi. Meydanda güvenlik çemberi oluşturuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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