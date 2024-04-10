Almanya'da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti - Son Dakika
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Almanya'da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti

Almanya'nın Köln ve Brühl kentlerindeki camileri dolduran Müslümanlar, Ramazan bayramı için bayram namazını kıldı. Brühl Camisi'nde toplanan Müslümanlar bayram namazının ardından birbirleriyle bayramlaştı. Köln kentinde ise Türklerin yoğun olarak yaşadığı Merkez Camisi'nde de bayram namazı kılındı ve cemaat bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

10.04.2024 19:24  Güncelleme: 19:35
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- Almanya'da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti

KÖLN - Almanya'nın Köln ve Brühl kentlerindeki camileri dolduran Müslümanlar,bayram namazını eda etti.

Almanya'da Müslümanlar Ramazan ayının sona ermesiyle bayramı coşkuyla karşıladı. Köln şehrine bağlı Brühl kasabasında Müslümanlar bayram namazı için İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı Brühl Camisi'nde bir araya geldi. Kılınan bayram namazının ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de hazır bulundu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde ise birçok milletten Müslüman Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldı. Çok kalabalık olduğu gözlenen namazın ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı.

Kaynak: İHA

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