Almanya'da Brandenburg ve Köln'deki trafo arızaları sabotaj şüphesiyle soruşturuluyor - Son Dakika
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Almanya'da Brandenburg ve Köln'deki trafo arızaları sabotaj şüphesiyle soruşturuluyor

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Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir trafo merkezinde patlayıcı düzenekler bulunmasının ardından, Köln yakınlarındaki Bergheim kentindeki trafo arızası da sabotaj şüphesiyle soruşturuluyor. Polis, her iki olayın da teknik arızadan kaynaklanmadığını ve kasıtlı eylem olabileceğini belirtirken, enerji şirketi Amprion genel elektrik arzının etkilenmediğini açıkladı. Brandenburg'da önceki gün Jaenschwalde kömür santrali yakınlarında yüksek gerilim hatlarına kısa devre girişimleri olmuştu.

BERLİN (AA) – Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir trafo merkezinde patlayıcı düzeneklerin bulunmasının ardından, Köln yakınlarındaki Bergheim kentinde meydana gelen trafo arızasının da sabotaj şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre polis, her iki olayın da teknik bir arızadan kaynaklanmadığını ve kasıtlı bir eylem olabileceğini değerlendiriyor.

Brandenburg eyaleti polisinden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın mevcut durumuna göre teknik bir arızadan ziyade kasıtlı bir eylemden, yani bir suç eyleminden söz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trafo merkezinin işletmecisi enerji şirketi Amprion, olayın ardından RWE Power'a ait bazı tesislerde arızalar yaşandığını ancak genel elektrik arzının hiçbir aşamada etkilenmediğini ve elektrik sisteminin istikrarının korunduğunu açıkladı.

Brandenburg eyaletinde bulunan Jaenschwalde kömür santrali yakınlarında önceki gün kimliği belirsiz kişilerin yüksek gerilim hatlarında kısa devre oluşturmaya çalıştığı, iki girişimin de başarılı olduğu bildirilmişti.

Brandenburg polisi olayla ilgili sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Yetkililer, Bergheim'daki olay ile Brandenburg'daki sabotaj girişimleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Brandenburg ve Köln'deki trafo arızaları sabotaj şüphesiyle soruşturuluyor - Son Dakika

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