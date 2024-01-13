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Almanya'da DİTİB ile İslam din dersi işbirliği devam edecek - Son Dakika
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Almanya'da DİTİB ile İslam din dersi işbirliği devam edecek

Almanya'nın Hessen eyaletinde, Hessen Eyaleti Kültür ve Eğitim Bakanı Alexander Lorz tarafından yapılan açıklamada, okullarda İslam din derslerinin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğiyle verilmesi konusundaki anlaşmanın uzatıldığı belirtildi. DİTİB Eyalet Birliği ise bu işbirliğinin 10. yıl sonunda da sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. İslam din dersi, Hessen üniversitelerinde eğitim almış din dersi öğretmenleri ve devlet tarafından onaylanmış müfredatlar doğrultusunda verilmekte olup, devlet denetimine tabidir.

Almanya\'da DİTİB ile İslam din dersi işbirliği devam edecek
13.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 15:20
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Almanya'da Hessen eyalet hükümeti ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasında okullarda "İslam din dersi eğitimi" konusundaki işbirliğinin devam edeceği bildirildi.

Hessen Eyaleti Kültür ve Eğitim Bakanı Alexander Lorz, okullarda İslam din derslerinin DİTİB işbirliğiyle verilmesi konusundaki anlaşmanın uzatıldığını ve bu kararın 3 bağımsız bilim insanının hazırladığı bilirkişi raporunun sonuçlarına dayandığını açıkladı.

Hessen DİTİB Eyalet Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2013-2014 eğitim öğretim yılından bu yana eyaletteki devlet okullarında İslam din dersi eğitimi veren birliğin, 10. sene sonunda bu işbirliğinin sürdürülmesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İslam din dersine ek olarak, öğrenci, öğretmen ve velilerin istekleri doğrultusunda Hessen Kültür Bakanlığı ile yapıcı ve güvenilir ortaklığın kararlı şekilde sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İslam dini eğitimi, Hessen üniversitelerinde eğitim almış din dersi öğretmenleri ve devlet tarafından onaylanmış müfredatlar doğrultusunda verilmekte olup, devlet denetimine tabidir. Din eğitimi, bağımsız uzmanlarca okul pedagojisi, yöntemsel ve mesleki boyutlarda genel olarak olumlu bir değerlendirme almaktadır."

Kaynak: AA
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