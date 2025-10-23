Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında - Son Dakika
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında
23.10.2025 23:35
Almanya'da E. Coli (STEC) bakterisi kaynaklı salgında biri çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 22 Ekim itibarıyla 183 vakanın tespit edildiğini ve özellikle 10 yaşın altındaki çocukların daha fazla etkilendiğini bildirdi.

Almanya'da E. Coli (STEC) bakterisi kaynaklı salgında 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünün (RKI) yayımladığı rapora göre, bir erkek çocuk ile bir kadının E. Coli salgınında öldüğü ifade edildi. Söz konusu iki kişinin, E. Coli bakterisine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

VAKA TAM OLARAK TEYİT EDİLMEDİ

Ayrıca yine 90 yaşında bir kişinin salgınla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği ancak vakanın tam olarak teyit edilmediği belirtildi.

EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

RKI'ya göre özellikle 10 yaşın altındaki çocuklar mevcut salgından daha fazla etkileniyor. 22 Ekim itibarıyla salgında 183 vakanın tespit edildiği, diğer 168 vakada ise E. Coli şüphesi bulunduğu ancak net teşhisin konulmadığı raporda yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında - Son Dakika

SON DAKİKA: Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında - Son Dakika
