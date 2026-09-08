Almanya'da elektrik trafo merkezlerine sabotaj şüphelisi Weisweiler'de patlayıcılarla yakalandı

Almanya'da elektrik şebekesine yönelik çok sayıda sabotaj düzenlediğinden şüphelenilen 48 yaşındaki Daniel V'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Köln polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabotaj eylemleriyle bağlantılı olarak aranan şüphelinin bu sabah Weisweiler trafo merkezi çevresinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı sırada yanında patlayıcı madde bulunduğu ve polise direnmediği ifade edildi.

Şüphelinin yakalandığı yerin yakınlarında çalılıklar arasına kurulmuş bir çadır tespit edildiği belirtilen açıklamada, çadırda başka patlayıcı düzeneklerin de bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, burada bulunan söz konusu cisimlerin Kuzey Ren-Vestfalya Kriminal Dairesinin bomba imha ekiplerince incelendiği, ayrıca şüpheli hakkında Cottbus Savcılığınca çıkarılan tutuklama emrinin bulunduğu kaydedildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, şüpheli Daniel V, bir trafik bariyerini geçmeye çalışırken yakalandı.

Daniel V, 2 Eylül'den sonra trafo merkezlerine yönelik bir dizi saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

İlk saldırı Brandenburg eyaletinin Jaenischewalde kömür santrali yakınındaki bir trafo merkezine yapılmış, daha sonra Kuzey Ren-Vestfalya ve Saksonya eyaletlerinde saldırılar gerçekleştirilmişti.

Eylemlerde, trafo merkezlerine yönelik patlayıcı yüklü el yapımı füzelerle saldırıldığı bildirilmişti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Daniel V'nin eylemleri üstlendiği bir mektubun ortaya çıkmasının ardından güvenlik güçleri alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı ve şüpheliyi aramaya başladı.

Mektupta, eylemlerin gerekçesi olarak fosil yakıtlarla mücadelenin gösterildiği ve "Alman silah sanayisinin elektrik kesintilerinden etkilenmesinden üzüntü duymuyorum, özellikle de Almanya Filistin'deki soykırımı desteklediği sürece." ifadesinin yer aldığı iddia edildi.