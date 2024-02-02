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Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşması için tasarı üzerinde anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşması için tasarı üzerinde anlaşma sağlandı

Almanya\'da esrarın sınırlı yasallaşması için tasarı üzerinde anlaşma sağlandı

Almanya'daki koalisyon hükümeti, esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarının son hali üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Tasarıya göre, esrar uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak ve yetişkinlere 25 grama kadar esrar bulundurma ve 3 bitki yetiştirme izni verilecek. Ayrıca, kenevir sosyal kulüpleri adı verilen dernekler kenevir yetiştirebilecek ve üyelerine esrar tedarik edebilecek. Ancak, okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarına 200 metre mesafede esrar kullanımı yasak olacak ve 18 yaşın altındakilerin yanında esrar tüketimi yasak olacak.

02.02.2024 19:53
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Almanya'daki koalisyon hükümetinin, esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarının son hali üzerinde anlaştıkları bildirildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) yapılan ortak açıklamada, yasa tasarısının son detayları üzerinde uzlaşıldığı, yasanın 1 Nisan'da yürürlüğe girmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu yasa tasarısının 19-23 Şubat tarihlerinde Federal Mecliste görüşülerek oylanması planlanıyor.

Hükümet ortaklarının vardığı uzlaşma sonrası, ülkede yaklaşık 40 yıldır yasak olan esrarın sınırlı da olsa yasallaşması tasarısının meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tasarıda neler var?

Tasarıya göre esrar, uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek. En fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir sosyal kulüpleri" adı verilen dernekler kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine esrar tedarik edebilecek. Bir üye, bu dernekten günde 25, ayda ise en fazla 50 gram esrar satın alabilecek.

Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarına 200 metre mesafede esrar kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaşın altındakilerin yanında da esrar tüketimi yasak olacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşması için tasarı üzerinde anlaşma sağlandı - Son Dakika
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