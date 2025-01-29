Almanya'da Göç Politikası Sertleşti

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Almanya'da, ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi olmayan herkesin girişinin yasaklanmasını da içeren göç politikasının sertleştirilmesine ilişkin önergesi, kabul edildi.

Federal Meclis'te yapılan oylamada CDU/CSU'nun önergesi, 345 karşı 348 oyla kabul edildi. 10 milletvekili ise çekimser kaldı.

Böylece CDU/CSU'nun önergesi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) desteğiyle kabul edilmiş oldu.

5 maddelik önergede, iltica talebinde bulunanların Almanya'ya sokulmaması öngörülüyor.

CDU/CSU, önergesinde, tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı sınır kontrolleri yapılmasını ve koruma talep edenler dahil, ülkeye giriş belgesi olmayan herkesin girişinin yasaklanmasını talep ediyordu.

Önergede, ülkeyi terk etmesi gereken herkesin gözaltına alınması da isteniyor.

Öte yandan, CDU/CSU'nun güvenlik makamları için daha kapsamlı tedbirler alınabilmesini içeren diğer önergesi reddedildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Partili milletvekilleri, önergenin aşırı sağcı AfD'nin oylarıyla kabul edilmesi nedeniyle CDU/CSU'ya tepki gösterdi.