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Almanya'da Hizbullah Üyesi Suriye'deki Suçlardan Dolayı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Almanya'da Hizbullah Üyesi Suriye'deki Suçlardan Dolayı Gözaltına Alındı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Rhein-Neckar bölgesinde Hizbullah üyesi olduğu düşünülen bir kişi, Suriye'de işlediği insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından dolayı gözaltına alındı. Şüphelinin 2012 ve 2013 yıllarında Suriye'nin Busra Al Sham köyünde bir eve saldırı düzenlemesi, hırsızlık yapması, evleri ateşe vermesi ve bir kişiyi öldürmesi gibi suçlar işlediği düşünülüyor.

Almanya\'da Hizbullah Üyesi Suriye\'deki Suçlardan Dolayı Gözaltına Alındı
13.12.2023 - 18:13,
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Rhein-Neckar bölgesinde Hizbullah üyesi olduğu düşünülen bir kişinin, geçmişte Suriye'de karıştığı bir dizi suçtan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Karlsruhe'deki Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğinden şüphelenilen söz konusu kişi hakkında kasımda yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Hizbullah üyesi olduğunun ve 2012, 2013 yıllarında Suriye'nin Busra Al Sham köyünde bazı suçlar işlediğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu suçlar arasında, bir eve saldırı düzenlenmesi, hırsızlık, onlarca evin ateşe verilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin vurularak öldürülmesinin de bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya'da Hizbullah Üyesi Suriye'deki Suçlardan Dolayı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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