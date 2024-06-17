Almanya'da İsrail karşıtı protestoları destekleyen akademisyenin görevden alınması - Son Dakika
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Almanya'da İsrail karşıtı protestoları destekleyen akademisyenin görevden alınması

Almanya'da Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere destek veren akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlatan müsteşarı görevden aldı. Akademik özgürlük ilkeleriyle çeliştiği belirtilen incelemeye tepki gösteren Bakan Bettina Stark-Watzinger, akademisyenlerin fikir özgürlüğünün meşru bir parçası olduğunu vurguladı. Açık mektuba imza atan akademisyenlerin Hamas terörünü görmezden geldiği eleştirisiyle de karşılaşıldı.

17.06.2024 00:39
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Almanya'da Eğitim ve Araştırma Bakanlığının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlatan müsteşarın görevden alındığı bildirildi.

Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger yaptığı açıklamada, yükseköğretimden sorumlu müsteşar Sabine Döring'in söz konusu incelemeyi başlattığına işaret ederek kendisinin görevden alındığını duyurdu.

Akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlatılmasının akademik özgürlük ilkeleriyle çeliştiğini vurgulayan Watzinger, "Bu yılın mayıs ayında bir grup üniversite öğretim görevlisi, üniversitelerdeki protesto kamplarına ilişkin bir açık mektup kaleme aldı. Bu, tartışmanın ve fikir özgürlüğünün meşru bir parçasıdır. Farklı bir görüşe sahip olmak da bir o kadar doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.

Açık mektuba imza atan akademisyenleri de eleştiren Watzinger, "Mektupta Hamas terörünün tek taraflı olarak görmezden gelinmesi beni hala hayrete düşürüyor." dedi.

Akademik özgürlüğün çok değerli bir varlık olduğu ve anayasal hukuk kapsamında haklı olarak korunduğu konusunda hiçbir şüphe olmadığını dile getiren Watzinger, "Akademik özgürlüğü her yönüyle savunuyorum. Bilim için finansman siyasi ideolojiye değil, bilimsel kriterlere dayanır. Bu, akademik özgürlüğün temel bir ilkesidir." diye konuştu.

Öğretim üyelerinin açık mektubu

Başkent Berlin'deki Hür Üniversitesinde 7 Mayıs'ta yaklaşık 150 öğrenci, Filistin'e destek vermek ve Almanya'da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Bu gelişmeler üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi, Filistin ile dayanışma gösterilerinde bulunan öğrencilere destek veren ve öğrencilerin polis şiddetine maruz bırakılmamasını isteyen açık mektubu imzalamıştı.

İnternet üzerinden yayımlanan mektupta, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Alman NDR televizyon kanalının haberinde bakanlığın iç yazışmalarına yer verilerek açık mektubu imzalayan akademisyenlerin aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı belirtilmişti.

Almanya'da çeşitli üniversitelerde görev yapan 2 binin üzerinde akademisyen de Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in görevinden istifa etmesinin istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da İsrail karşıtı protestoları destekleyen akademisyenin görevden alınması - Son Dakika

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