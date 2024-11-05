Almanya'da Neonazi Terör Şüphelilerine Baskın

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Almanya'nın çeşitli bölgelerinde Neonazi terör şüphelisi oldukları gerekçesiyle yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 kişiden birinin Almanya için Alternatif (AfD) partili bir politikacı olduğu ortaya çıktı.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Leipzig bölgesi, Dresden ve diğer bölgelerde yapılan operasyonlarda aşırı sağcı terör örgütüne üye olmak ve silah zoruyla bir Nazi devleti kurmayı planlamak suçlamasıyla yapılan operasyon kapsamında yaşları 21 ile 25 arasında değişen toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Spiegel'in savcılıktan edindiği bilgiye göre, şüphelilerin 2020 yılında "Sakson Ayrılıkçıları (SS)" adlı militan bir grup kurdukları ifade edildi.

Haberde tutuklanan şüpheliler arasında Saksonya AfD gençlik derneği "Junge Alternative"in mali işler sorumlusu olarak görev yapan Kurt H'nin de bulunduğu kaydedildi.

Kurt H'nin aynı zamanda Grimma Belediyesinin belediye meclisinde de görev yaptığı aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında, Avusturyalı tanınmış bir aşırı sağcının ailesine mensup olduğu söylenen Jörg ve Jörn S. kardeşlerin de yer aldığı belirtildi.

Sanıkların Nasyonal Sosyalizme dayalı bir sosyal sistem kurmak için silahlı güç kullanmayı planladıkları öne sürülüyor.

Bu amaçla, şüphelilerin diğer suçların yanı sıra paramiliter tatbikatlar düzenledikleri, şehir savaşı ve ateşli silah kullanımı konusunda eğitimler verdikleri öne sürülüyor.