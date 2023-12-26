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Almanya'da Pakistanlıların kaldığı evde yangın çıktı, aşırı sağcı kundaklama şüphesi - Son Dakika
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Almanya'da Pakistanlıların kaldığı evde yangın çıktı, aşırı sağcı kundaklama şüphesi

Almanya'nın Hessen eyaletinin Waechtersbach kasabasında Pakistanlıların kaldığı evde çıkan yangında aşırı sağcı kundaklama şüphesi araştırılıyor. Yangının sebebi henüz belli değilken, polis evin duvarlarında 'yabancılar dışarı' yazısını tespit etti. Yangının meydana geldiği evde yıllar öncesinde Pakistan'dan gelen bir ailenin yaşadığı belirtilirken, olayın arka planı hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Almanya\'da Pakistanlıların kaldığı evde yangın çıktı, aşırı sağcı kundaklama şüphesi
26.12.2023 - 21:01,
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Almanya'nın Hessen eyaletinin Waechtersbach kasabasında Pakistanlıların kaldığı evde çıkan yangında aşırı sağcı kundaklama şüphesi araştırılıyor.

Südosthessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Waechsterbach'ta Wittgenborn ilçesindeki bir evde dün gece saat 01.00'e karşı yangın çıktı ve itfaiye ekipleri sabaha kadar yangını söndürmekle meşgul oldu.

Açıklamada, yangın çıktığında evde kimsenin bulunmadığı ve ilk belirlemelere göre yangında kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Yangının sebebinin henüz belli olmadığı aktarılan açıklamada, Hanau Savcılığının ve Kriminal Dairenin kundaklama şüphesiyle inceleme başlattığı kaydedildi.

Waechtersbach Belediyesinden yapılan açıklamada da, polisin evin birçok duvarında "yabancılar dışarı" yazısını tespit ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yangının meydana geldiği ve duvarlardaki yazıların yer aldığı evde yıllar öncesinde Pakistan'dan gelen bir ailenin yaşadığına işaret edilen açıklamada, polisin duvarlarda tespit ettiği yazıyı yoğun bir şekilde araştırdığı kaydedildi.

Açıklamada Pakistanlı ailenin yıllardır Wittgenborn'da yaşadığı belirtilerek, uyum sağlamış olan ailenin şu an arkadaşlarının yanında kaldığı ve yardıma ihtiyaç duymadığı aktarıldı.

"Yabancı düşmanı suç doğrulanırsa felaket olur"

Wachsterbach Belediye Başkanı Andreas Weiher, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, evin duvarlarında ırkçı sloganların bulunmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Yangının arka planının en hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Weiher, "Yabancı düşmanlığından kaynaklı suç işlendiği şüphesi doğrulanırsa bu elbette bir felaket olur." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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