Almanya'da Sıcaklık Rekoru - Son Dakika
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Almanya'da Sıcaklık Rekoru

Almanya\'da Sıcaklık Rekoru
29.06.2026 11:53
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Almanya, üçüncü kez üst üste sıcaklık rekoru kırdı; Neissemuende'de 41,7 derece ölçüldü.

BERLİN, 29 Haziran (Xinhua) -- Almanya'da pazar günü üst üste üçüncü kez tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı.

Alman Haber Ajansı'nın Alman Meteoroloji Servisi verilerine dayanarak bildirdiğine göre, ülkenin doğusundaki Brandenburg eyaletine bağlı Neissemuende belediyesinde ölçülen 41,7 derecelik sıcaklık, yeni bir ulusal sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti.

Alman Meteoroloji Servisi'ne göre ülke genelinde sıcaklıklar, cuma günü Saarbruecken kentinde 41,3 derece, cumartesi günü ise Moeckern-Drewitz bölgesinde 41,5 derece ölçülerek art arda rekor kırmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Almanya'da Sıcaklık Rekoru - Son Dakika

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