Almanya'da Şiddet Suçları Gündemde

20.04.2026 16:34
İçişleri Bakanı Dobrindt, Almanya'da günde ortalama 580 şiddet suçu işlendiğini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede günlük ortalama 580 şiddet suçunun işlendiğini söyledi.

Dobrindt, başkent Berlin'de Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ve Hamburg İçişleri ve Spor Bakanı Andy Grote ile 2025 Federal Suç İstatistik Raporu'nu tanıttı.

Almanya'da 2025'te bir yıl öncesine göre işlenen suç sayısının yüzde 5,6 azaldığını belirten Dobrindt, bunun kısmen 2024'te yürürlüğe giren yasada esrarın yasallaşmasından kaynaklandığını anlattı.

Dobrindt, "Almanya'da günde ortalama 580 şiddet suçu işleniyor. Burada cinayet suçlarından, tecavüzlerden ve ağır adam yaralamalarından bahsediyoruz." dedi.

Alman olmayan şüphelilerin yüzde 42,9 olduğunu kaydeden Dobrindt, polisin dijital soruşturma yetkilerinin artırılması gerektiğini ve bu konuda yakında yasal bir düzenleme yapılacağını dile getirdi.

Federal Suç İstatistik Raporu'ndan

Raporda, Almanya'da 2025'te toplam işlenen suç sayısının 2024'e göre yüzde 5,6 azalarak 5 milyon 508 bin 559'a gerilediği belirtildi.

Suç işleyen şüphelilerin sayısının da yüzde 5,9 azalarak 2,05 milyona düştüğü ifade edilen raporda, ülkede 2024'e göre 2025'te şiddet suçu sayısının da yüzde 2,3 gerileyerek 212 bin 335 olarak tespit edildiği aktarıldı.

Raporda, 2025'te bir yıl öncesine göre cinayet ve adam öldürme gibi suç sayısında yüzde 6,5, tecavüz ve cinsel saldırı gibi suç sayısında da yüzde 8,5 artış görüldüğüne dikkati çekildi.

Şüpheli çocuk sayısında artış gözlemlendi

Çocuklar, gençler ve yetişkinler karşılaştırıldığında şiddet suçlarındaki artışın yalnızca çocuklarda gözlemlendiğine işaret edilen raporda, şiddet suçlarında şüpheli çocukların sayısının 2025'te bir yıl öncesine göre yüzde 3,3 arttığı ve 14 bin 235'e yükseldiği kaydedildi.

Raporda, gençlerde bu alandaki şüpheli sayısının yüzde 7,4 oranında bir düşüşle 29 bin 70'e gerilediği, ancak bu sayının yüksek seviyede seyrettiği aktarıldı.

Bunda son yıllarda çocuklarla gençler arasında psikolojik sorunların artmasının rol oynayabileceğine değinilen raporda, bunun sebeplerinden birinin artan çok yönlü krizler karşısında geleceğe dair artan endişeler olabileceği belirtildi.

Raporda ayrıca çocuk pornografisiyle ilgili suç sayısının 2025'te bir yıl öncesine göre 2,7'lik bir azalma olmasına rağmen 41 bin 677 ile yüksek seviyede olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
