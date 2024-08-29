Almanya'da Şii cemaatinin önemli merkezi Hamburg İslam Merkezi'nin eski başkanı sınır dışı edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Şii cemaatinin önemli merkezi Hamburg İslam Merkezi'nin eski başkanı sınır dışı edilecek

Almanya'da 24 Temmuz'da yasaklanan Şii cemaatinin önemli merkezi sayılan Hamburg İslam Merkezi'nin eski başkanı Mohammad Hadi Mofatteh'in sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi. Mofatteh'e Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanlığınca gönderilen mektupta 14 gün içinde ülkeyi terk etmesinin gerektiği belirtildi.

29.08.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 24 Temmuz'da yasaklanan Şii cemaatinin önemli merkezi sayılan "Hamburg İslam Merkezinin" eski başkanı Mohammad Hadi Mofatteh'in sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi.

Kamu kurumu Kuzey Almanya Radyosu'nun (NDR) haberine göre, bağlı kuruluşlarıyla birlikte yasaklanan merkezin eski başkanı Mofatteh'e Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanlığınca gönderilen mektupta 14 gün içinde ülkeyi terk etmesinin gerektiği belirtildi.

Almanya'ya tekrar girmesine veya ülkede kalmasına izin verilmeyeceği anlatılan Mofatteh'in 14 gün içinde ülkeden ayrılmaması durumunda sınır dışı edilerek İran'a gönderilebileceği kaydedildi.

"Totaliter ideoloji propagandası yapmak", "Hizbullah'ı desteklemek" ve "saldırgan antisemitizm düşüncesi yaymak" suçlamasıyla kapatılan Hamburg İslam Merkezi'ne bağlı, Almanya'da yaklaşık 200 caminin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Almanya, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Şii cemaatinin önemli merkezi Hamburg İslam Merkezi'nin eski başkanı sınır dışı edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:33:11. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Şii cemaatinin önemli merkezi Hamburg İslam Merkezi'nin eski başkanı sınır dışı edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement