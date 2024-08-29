Almanya'da Şii cemaatinin önemli merkezi Hamburg İslam Merkezi'nin eski başkanı sınır dışı edilecek

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Almanya'da 24 Temmuz'da yasaklanan Şii cemaatinin önemli merkezi sayılan "Hamburg İslam Merkezinin" eski başkanı Mohammad Hadi Mofatteh'in sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi.

Kamu kurumu Kuzey Almanya Radyosu'nun (NDR) haberine göre, bağlı kuruluşlarıyla birlikte yasaklanan merkezin eski başkanı Mofatteh'e Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanlığınca gönderilen mektupta 14 gün içinde ülkeyi terk etmesinin gerektiği belirtildi.

Almanya'ya tekrar girmesine veya ülkede kalmasına izin verilmeyeceği anlatılan Mofatteh'in 14 gün içinde ülkeden ayrılmaması durumunda sınır dışı edilerek İran'a gönderilebileceği kaydedildi.

"Totaliter ideoloji propagandası yapmak", "Hizbullah'ı desteklemek" ve "saldırgan antisemitizm düşüncesi yaymak" suçlamasıyla kapatılan Hamburg İslam Merkezi'ne bağlı, Almanya'da yaklaşık 200 caminin bulunduğu tahmin ediliyor.