Almanya'da Türk Kondüktörün Ölümü: Sanığa 10 Yıl Hapis - Son Dakika
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Almanya'da Türk Kondüktörün Ölümü: Sanığa 10 Yıl Hapis

09.07.2026 11:54
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Almanya'da trende saldırıya uğrayan Türk kondüktör Serkan Çalar'ın katili 10 yıl hapis cezası aldı.

Almanya'da trende biletsiz yolcu tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın ölümüne ilişkin davada sanık, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Zweibrücken Eyalet Mahkemesi, 26 yaşındaki Yunanistan vatandaşı sanığı, "ölümle sonuçlanan kasten yaralama"dan suçlu bularak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığa "cinayet veya kasten öldürme" suçundan mahkumiyet kararı vermezken, savcılığın talep ettiği 12 yıl hapis cezasına da Çalar ailesinin avukatlarının talep ettiği müebbet hapis cezasına da hükmetmedi.

Savcılık, sanığın "ölümle sonuçlanan kasten yaralama" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemiş, öldürme kastının ispatlanamadığını savunmuştu. Müşteki avukatları ise saldırının cinayet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek müebbet hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Olay, şubat ayında Rheinland-Pfalz eyaletinde Landstuhl şehri yakınlarında sefer yapan bölgesel ekspres trende meydana gelmişti. Biletsiz olduğu belirtilen sanık, kimlik ibraz etmeyi reddetmesinin ardından trenden indirilmek istenince Çalar'a art arda yumruklarla saldırmış, ağır yaralanan 36 yaşındaki tren görevlisi iki gün sonra beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmişti. Saldırı, trenin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Serkan Çalar'ın ölümü Almanya genelinde büyük yankı uyandırmış, olayın ardından toplu taşımada görev yapan personelin güvenliği ve artan şiddet olayları yeniden tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Almanya, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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