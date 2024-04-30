Almanya'da Üniversite, Filistinli Öğrencilere Özür Diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Üniversite, Filistinli Öğrencilere Özür Diledi

Almanya\'da Üniversite, Filistinli Öğrencilere Özür Diledi

Almanya'da Magdeburg Otto von Guericke Üniversitesi Rektörü Jens Strackeljan, 14 Filistinli öğrencinin uyruğuyla ilgili yollanan e-posta nedeniyle öğrencilerden özür diledi. Üniversite yönetimi, öğrencilere gönderilen e-postadaki bildirimin gereksiz olduğunu ve uygulanmayacağını belirtti. Bir Filistinli öğrenci ise bu olayı utanç verici ve onur kırıcı bir davranış olarak nitelendirdi.

30.04.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Magdeburg Otto von Guericke Üniversitesi Rektörü Jens Strackeljan, 14 Filistinli öğrencinin uyruğuyla ilgili yollanan e-posta nedeniyle öğrencilerden özür diledi.

Strackeljan, üniversitenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere gönderilen e-postadaki bildirimin gereksiz olduğunun ortaya çıktığını ve uygulanmayacağını belirterek, "İlgili öğrenciler derhal bilgilendirilecektir. Magdeburg Üniversitesi, yanlış bilgilendirme nedeniyle öğrencilerden içtenlikle özür diler." ifadelerini kullandı.

26 Nisan'da öğrencilere uyruk olarak "Filistin Toprakları" yazan 14 öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gönderilen e-postada, Yüksek Öğrenim İstatistik Yasası'nda (HStatG) yapılan değişiklik nedeniyle "Filistin Toprakları"nın artık uyruk olarak kullanılamayacağı bunun yerine uyruk bölümüne "vatansız" bilgisinin girilmesinin gerektiği bildirilmişti.

Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından üniversite yönetimi, geri adım atmak zorunda kaldı.

Kendisine e-posta gelen ve ismini vermeyen bir Filistinli öğrenci, X sosyal medya platformunda, "Talia Jane" adlı kullanıcıya yaptığı açıklamada, bu olayı "utanç verici" olarak niteleyerek, onur kırıcı bir davranış olarak gördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Magdeburg, Filistin, Almanya, Rektör, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Üniversite, Filistinli Öğrencilere Özür Diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
19:02 Süper Lig ekibi, Dursun Özbek’e isyan etti: Mehmet Büyükekşi’yi sahiplenme Süper Lig ekibi, Dursun Özbek'e isyan etti: Mehmet Büyükekşi'yi sahiplenme
17:52 İki takım da en iyilerinden olacak Milli yıldızlara Alman kancası İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası
17:27 Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Üniversite, Filistinli Öğrencilere Özür Diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement