Almanya'da 'Vatandaşlık Parası' Reformu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'da 'Vatandaşlık Parası' Reformu

Almanya\'da \'Vatandaşlık Parası\' Reformu
04.08.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomi Bakanı Reiche, 'Vatandaşlık Parası'nın yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Reiche, "Vatandaşlık Parası" olarak tanımlanan sosyal yardım ödeneğinin yeniden düzenleneceğini belirterek "Çalışmanın evde kalmaktan daha kazançlı olduğu ortaya konmalı" dedi.Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, "Vatandaşlık Parası" (Bürgergeld) olarak adlandırılan sosyal yardım ödeneğinin artan maliyetler nedeniyle hızlı bir şekilde reformdan geçirileceğini açıkladı.

"Vatandaşlık Parası" için devletin kasasından geçen yıl yaklaşık 46 milyar 900 bin euro harcama yapıldığının ortaya çıkması ödenekle ilgili tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Dresden'deki yarı iletken üreticisi Infineon'u ziyaretinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partili Ekonomi Bakanı Reiche, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile bu konuda daha önce anlaşmaya varıldığını vurguladı.

"Çalışmanın evde kalmaktan daha kazançlı olduğu ortaya konmalı" diyen Bakan Reiche, sözlerini "Çalışanların çalışmayanlara göre sonunda cebinde daha fazla para olduğunu hissetmesi gerekir" diye sürdürdü. Çalışabilecek durumda olan herkesin işgücü piyasasına katılması gerektiğini ifade eden Bakan, "yaşamak için ihtiyaç duydukları şeylerin bir kısmını da kendileri kazanmalı" dedi.

Ukraynalıların vatandaşlık parası kesilecek mi?

Bakan Reiche, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder'in savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan Ukraynalıların Vatandaşlık Parası kapsamından çıkarılması önerisine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Söder, Almanya'daki Ukraynalı mültecilere vatandaşlık parası yerine sığınmacılara verilen yardımların verilmesini talep etmişti. Sığınmacılara Vatandaşlık Parası'ndan daha düşük yardım yapılıyor. Bu ödenekler daha düşük tutarlı olmasının yanında genellikle ayni yardımlar veya ödeme kartı şeklinde düzenleniyor.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ise Söder'in önerisini destekleyip desteklemediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Ukraynalılara şunu söylemek istiyorum: Ben herkes için, yerli halk, sığınmacılar, koruma arayanlar veya Ukrayna'dan gelenler için eşit koşullar olması gerektiği görüşündeyim. Çalışabilecek olanlar çalışmak zorundadır." CDU'lu Eyalet Başbakanı, ihtiyacı olanlara ise yardımların kesilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kretschmer, Ukraynalı sığınmacıların Fransa, Hollanda, Çekya ve Polonya'da Almanya'dan çok daha yüksek düzeyde istihdam piyasasında yer aldıklarını kaydederek, "Bu nedenle bu tartışmayı sakin bir şekilde, köpürtmeden ele almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

dpa/ TY,ET

Kaynak: Deutsche Welle

Politika, Ukrayna, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da 'Vatandaşlık Parası' Reformu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Maddison’ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı Maddison'ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ’’Yola devam’’ dedi Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ''Yola devam'' dedi

13:59
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
13:20
Kuralar çekildi İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
13:07
Bakan Uraloğlu duyurdu Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
18:55
İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze’deki askerlere çağrı: Savaş suçu olan saldırıları durdurun
İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze'deki askerlere çağrı: Savaş suçu olan saldırıları durdurun
18:43
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
18:41
Tottenham’da 10 yıllık devir bitti Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
Tottenham'da 10 yıllık devir bitti! Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
18:29
Formula 1 Macaristan GP’si nefesleri kesti İşte kazanan isim
Formula 1 Macaristan GP'si nefesleri kesti! İşte kazanan isim
18:19
Leroy Sane’den Sacha Boey’e sürpriz telefon
Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 14:04:33. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da 'Vatandaşlık Parası' Reformu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.