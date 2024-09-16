Almanya'da Yangın: 2 Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, dün Almanya'nın Eberswalde şehrinde çıkan bir yangında iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, "Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında iki Türk vatandaşının yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.