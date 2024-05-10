Almanya'da yaşayan hayırsever iş adamı, depremde engelli kalanlara yardım eli uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da yaşayan hayırsever iş adamı, depremde engelli kalanlara yardım eli uzattı

Almanya\'da yaşayan hayırsever iş adamı, depremde engelli kalanlara yardım eli uzattı

Almanya'da yaşayan hayırsever iş adamı Sedat Kıymet, Kahramanmaraş merkezli depremlerde engelli kalanlara 104 akülü araç ve tekerlekli sandalye gönderdi. İslahiyeli olan Kıymet, depremlerden etkilenen ilçesindeki ve afet bölgesindeki engelliler için tekerlekli ve akülü sandalye temin etti. Dağıtılan 104 akülü araç ve tekerlekli sandalye, depremlerde enkaz altında kalarak engelli olan kişilere ulaştırıldı. Yardım alanlar, Kıymet'e teşekkür ederek yaşadıkları zorlu süreçte kendilerine destek olduğunu belirtti.

10.05.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yaşayan hayırsever iş adamı Sedat Kıymet'in Kahramanmaraş merkezli depremlerde engelli kalanlara gönderdiği 104 akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

İslahiyeli olan Kıymet, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen ilçesindeki ve afet bölgesindeki engelliler için tekerlekli ve akülü sandalye temin etti.

104 akülü araç ve tekerlekli sandalye, depremlerde enkaz altında kalarak engelli olan kişilere dağıtıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tek katlı evde depreme yakalanan ve enkaz altında kaldıktan sonra sakatlanan 60 yaşındaki Bekir Bayındır, Kıymet'in gönderdiği akülü araç sayesinde evinden dışarı çıkma imkanı buldu.

Kıymet'e teşekkür eden Bayındır, sakat kalan ayağının tedaviyle iyileşebilmesinin mümkün olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

İlçedeki akülü araç ve tekerlekli sandalye hediye edilen depremzedeler de çektikleri kısa video ile gurbette yaşayan Kıymet'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da yaşayan hayırsever iş adamı, depremde engelli kalanlara yardım eli uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:04 Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor
10:47 Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil
10:43 Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
10:41 Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti
10:40 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış
10:37 Ali Koç’un ziyaret ettiği Şanlıurfaspor, galibiyeti unuttu Ali Koç'un ziyaret ettiği Şanlıurfaspor, galibiyeti unuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 11:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da yaşayan hayırsever iş adamı, depremde engelli kalanlara yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement