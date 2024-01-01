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Almanya'da Yeni Yıla Coşkuyla Girildi

Almanya'da halk, havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi. Başkent Berlin başta olmak üzere ülke genelinde geniş güvenlik önlemleri altında kutlamalar gerçekleştirildi. Frankfurt'taki yeni yıl kutlamalarında binlerce kişi, Main Nehri kıyısında görkemli havai fişek gösterileriyle 2024 yılına coşkuyla girdi.

Almanya\'da Yeni Yıla Coşkuyla Girildi
01.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:09
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- Almanya yeni yıla coşkuyla girdi

FRANKFURT - Almanya'da halk havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi.

Yeni yıl dünya genelinde konserler, sokak partileri ve binlerce kişinin katıldığı kutlamalarla karşılandı. Almanya'da halk başkent Berlin başta olmak üzere ülke çapında geniş güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi. Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt'taki yeni yıl kutlamaları Main Nehri kıyısında gerçekleştirildi. Nehir kenarında toplanan binlerce kişi, görkemli havai fişek gösterileriyle 2024 yılına 'merhaba' dedi.

Kaynak: İHA
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