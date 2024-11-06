Almanya'da Zorunlu Askerlik Düzenlemesi - Son Dakika
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Almanya'da Zorunlu Askerlik Düzenlemesi

Almanya, zorunlu askerliği yeniden düzenleyerek asker sayısını artırmayı hedefliyor.

06.11.2024 18:48
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Zorunlu askerliğin 13 yıl önce askıya alındığı Almanya'da, gelecekte asker sayısının artırılması için yapılacak yeni yasal düzenlemeler onaylandı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, askerlik hizmetine ilişkin yeni yasal düzenlemenin bakanlar kurulunca kabul edildiğini söyledi.

Hebestreit, bununla mevcut tehdit durumunun sonucu olarak Alman ordusunun güçlendirilmesi ve yeterli yedek asker bulundurulmasının garanti altına alınmasının istendiğini ifade etti.

Sözcü Hebestreit, yasa ile 6 ile 23 ay arasında sürecek "zorunlu olmayan bir askerlik hizmetinin" getirileceğini aktardı.

18 yaşına gelen erkeklere dijital bir anket doldurma zorunluluğu getirilecek

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa tasarısının temel unsurunun 2011 yılında askıya alınan askerlik kayıt ve takibinin yeniden başlatılması olduğu belirtilerek, 18 yaşındaki erkeklerin dijital bir anketi doldurmakla yükümlü olacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kadınların ise bu ankete gönüllü olarak katılabileceği aktarılarak, bu anket ile kişisel verilen, kişinin askerlik hizmetine ilgili duyup duymadığının ve askerlik yapmaya hazır olup olamadığının sorulacağı kaydedildi.

Almanya'nın ittifak ve savunma kabiliyetini artırması gerektiği belirtilen açıklamada, bunun için büyüme ve dayanıklılık yeteneğine sahip ve ittifak kapsamında uzun vadede bir çatışmada sadece ayakta kalabilecek değil, aynı zamanda inandırıcı bir şekilde caydırıcı olan Alman ordusuna ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, barış döneminde gerekli çerçeve koşullarının oluşturulması ve yeterli sayıda personele sahip olunması gerektiği kaydedildi.

Yasa tasarısının aralıkta Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi, ocak ve şubatta da Federal Meclisin gündemine getirileceği aktarılan açıklamada, 2025'in ikinci çeyreğinde de yasanın yürürlüğe girmesinin planlandığına işaret edildi.

Tasarıya göre, 18 yaşına gelen gençlere mektup gönderilerek ankete katılmaları istenecek. Daha sonra ankete katılanların bir bölümü askerlik yoklamasına çağırılacak ve askerliğe uygun ve motivasyonu olanlar seçilerek askerlik hizmetine alınacak.

Zorunlu askerlik 2011 askıya alınmıştı

Zorunlu askerliğin 2011'de askıya alındığı Almanya'da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümeti bu sayıyı 2031'e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı ifade ediliyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını daha önce "hata" olarak nitelemiş, bunun çabucak yeniden uygulanabilecek bir şey olmadığına dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Zorunlu Askerlik Düzenlemesi - Son Dakika

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