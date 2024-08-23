Almanya'daki NATO hava üssünde artırılan güvenlik seviyesi düşürüldü - Son Dakika
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Almanya'daki NATO hava üssünde artırılan güvenlik seviyesi düşürüldü

Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki NATO hava üssünde, potansiyel tehdit teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla yükseltilen güvenlik seviyesi yeniden Bravo+ seviyesine düşürüldü. Önlemler dahilinde personel evlerine gönderilmiş ancak hava trafiği devam etmiştir.

23.08.2024 18:16
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Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla yükseltilen güvenlik seviyesinin düşürüldüğü bildirildi.

NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle yükseltilen güvenlik seviyesinin yeniden "Bravo+" seviyesine döndüğü duyuruldu.

Açıklamada, önlemin, kuruluş ve personel için olası riski en aza indirmek amacıyla alındığı belirtilerek, "Tüm operasyonlar planlandığı gibi ilerliyor." ifadesi kullanıldı.

Geilenkirchen'deki üssün Halkla İlişkiler Sorumlusu Christian Brett, sabah saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu riskin detaylarına değinmeden güvenlik seviyesinin sürekli olarak değerlendirdiğini ifade etmişti.

Önlemler dahilinde personel evlerine gönderilmiş ancak hava trafiği devam etmişti.

NATO'nun "gökyüzündeki gözleri" olan NATO AWACS (Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi), gözetleme kabiliyetiyle müttefik hava sahasını koruyor.

Kaynak: AA

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