Almanya'daki Yangında İki Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği yangınla ilgili, "Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eberswalde şehrinde sebebi henüz belirlenemeyen yangında biri çocuk iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Çıkan yangında yaşamını yitiren anne ve beş yaşındaki oğluna Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu acı olayda anne ve evladını kaybeden Çoban ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz."