Almanya'dan Düzensiz Göç için Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika
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Almanya'dan Düzensiz Göç için Acil Önlem Çağrısı

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Bakan Dobrindt, AB'nin dış sınırlarını güvence altına alması ve düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesini istedi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'deki (Ceuta) düzensiz göç hareketlerine ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını derhal güvence altına alması ve düzensiz göçmenlerin gecikmeden Fas'a geri gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

Dobrindt, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa üzerindeki göç baskısının sürdüğünü, bunun Sebte üzerinden İspanya'ya yönelen göçmen akınıyla bir kez daha görüldüğünü vurgulayarak, "İspanya, Avrupa dış sınırlarının korunmasını derhal sağlamalı ve yasa dışı göçmenleri derhal Fas'a geri göndermelidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Dobrindt, Sebte'deki gelişmelerin düzensiz göç konusunda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu durumun kırılganlığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Ülkesinin sınır kontrollerinin eylül ayının sonrasına uzatılması seçeneğini değerlendireceklerini aktaran Dobrindt, göç politikasındaki dönüşümü "kontrol, kararlılık ve net bir tutumla" sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da AB'nin dış sınırlarının korunmasının yasa dışı göçün kontrol altına alınması açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Wadephul, on binlerce kişinin yasa dışı yollarla Sebte sınırını geçmesinin endişe verici olduğunu belirterek, İspanya'nın sınır üzerindeki tam kontrolü en kısa sürede yeniden sağlamasının önem taşıdığına işaret etti.

Konuyla ilgili İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ve AB'deki mevkidaşlarıyla temas halinde olduğunu aktaran Wadephul, Fas'ın "ortak sınırın güvenliğinin sağlanması ve Sebte'ye ulaşan göçmenlerin mümkün olan en kısa sürede geri kabul edilmesi konusunda İspanya ile yakın işbirliğini sürdürme isteğini" memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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