Almanya'dan Hürmüz Boğazı için mayın temizleme planı - Son Dakika
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Almanya'dan Hürmüz Boğazı için mayın temizleme planı

18.06.2026 13:22
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Almanya, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevi için gemilerini konuşlandıracak ve hızlı müdahale planlıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası mayın temizleme görevi için hızlı eyleme geçebilecek durumda olmak istediklerini söyledi.

Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda olası bir görev için daha önce Akdeniz'e gönderilen mayın tarama gemisi "Fulda" ile destek gemisi "Mosel"in Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e doğru ilerlediği bilgisini paylaşan Pistorius, gemilerin hedefinin Cibuti olduğunu aktardı.

Gemilerin, olası bir görev için "ihtiyaten" Hürmüz Boğazı'nda önceden konuşlandırılacağını aktaran Pistorius, "Talep edildiğinde hızlı bir şekilde harekete geçebilecek durumda ve özellikle de hızla Hürmüz Boğazı'nda olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.???????

Ön koşullar oluştuğunda Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevi için Alman Meclisi'nden yetki isteneceğini aktaran Pistorius, bunun ne zaman yapılacağının ise henüz belli olmadığını aktardı.

Pistorius, bu konuda uluslararası hukuk çerçevesinde net bir düzenlemenin yanı sıra İran ve Umman'ın onayının da gerektiğini belirtti.

Birçok şeyin gelecek 60 gün içinde İran ile ABD arasındaki müzakerelerin nasıl geçeceğine bağlı olduğunu dile getiren Pistorius, çatışmaların hemen durdurulması konusunda varılan mutabakat ile kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Almanya'dan Ukrayna'nın mühimmat ve güdümlü füzeleri alması için 400 milyon dolar

Ukrayna Savunma Temas Grubu kapsamında Ukrayna'daki savaşın da ele alınacağını ifade eden Pistorius, Ukraynalıların ülkelerini savunmada ve kısmen topraklarını geri almada başarılı olduklarını belirtti.

Pistorius, Rusya'nın cephede pek ilerleyemediğini ve büyük kayıplar yaşadığını savundu.

Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Pistorius, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) mekanizmasına hava savunma sistemi mühimmat alımı için 200 milyon dolar sağlayacaklarını açıkladı.

Pistorius, Almanya'nın ayrıca, Patriot sistemi için ilave güdümlü füzelerin tedariki konusunda 200 milyon dolar daha katkıda bulunacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan Hürmüz Boğazı için mayın temizleme planı - Son Dakika

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