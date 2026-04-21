Almanya'dan İran'a Müzakere Çağrısı

21.04.2026 13:11
Wadephul, İran'a ABD ile yapıcı müzakerelere girme çağrısında bulundu ve diplomatik çözüm vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'a "savaşı sona erdirmek için ABD ile yapıcı müzakerelere girmesi ve bu hafta planlanan görüşmeler için Pakistan'a heyet göndermesi" çağrısında bulundu.

Lüksemburg'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Wadephul, AB üyelerinin savaşın bir an önce sona ermesini istediğini ve çatışmaya diplomatik çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklediğini söyledi.

Wadephul, "ABD görüşme teklifinde bulundu ve üçüncü ülkeler ikinci tur müzakereleri kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor. İran'ı İslamabad'a gelmeye ve ABD ile yapıcı müzakerelere girmeye çağırıyoruz. Bildiğimiz gibi, ABD Başkan Yardımcısı İslamabad'a gitmeye hazır. İran, kendi halkının iyiliği için bu uzanan eli kabul etmeli." dedi.

Dışişleri Bakanı Wadephul ayrıca İran'a, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini engellemekten kaçınması ve küresel enerji nakliyesi için hayati önem taşıyan bu su yolunda serbest ve güvenli geçişin yeniden sağlanmasına izin vermesi çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Zenit’te de kayıplara karıştı Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim

12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
