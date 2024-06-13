Almanya'dan iş için gelen felçli hasta Türkiye'de hayata döndü - Son Dakika
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Almanya'dan iş için gelen felçli hasta Türkiye'de hayata döndü

Almanya'dan Ordu'ya iş için gelen 64 yaşındaki Lehmann Gerhard Matthas, felç geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'nde yapılan erken müdahale ile sağlığına kavuşan Matthas, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Hastanın tedavisini gerçekleştiren doktorlar, başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti.

13.06.2024 17:17
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Almanya'dan iş için geldiği Ordu'da felç geçiren 64 yaşındaki Lehmann Gerhard Matthas, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'nde doktorların erken müdahalesiyle hayata bağlandı.

Almanya'dan 15 gün önce Ordu'ya fabrika kurulumu için gelen Matthas, çalışırken şah damarı ile beynine giden damarların tıkalı olması nedeniyle felç geçirdi.

Ordu'da ilk müdahalesi yapılan, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Matthas, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Çetin Kürşad Akpınar ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Damarları açılan ve sağlığına kavuşturulan Matthas, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Akpınar, AA muhabirine, hastanın felç geçirmesi üzerine hastanelerine getirildiğini söyledi.

Yapılan tetkiklerde hastada damar tıkanıklığı tespit ettiklerini dile getiren Akpınar, "Ordu'dan hastamızı çok hızlı şekilde Samsun'a getirdik ve acilden giriş yaptıktan 10 dakika sonra anjiyo odasını aldık. Ana damarları, yani hem beynindeki damarı hem de şah damarı tıkalıydı. Şah damarını balon yöntemiyle, beyin damarını ise mekanik trombektomi yöntemiyle açtık." dedi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayan Akpınar, "Hastamız yapılan işlemlerden sonra hızlı şekilde toparlanmaya başladı. Daha sonraki incelemelerimizde felcin nedeninin şah damarının darlığı olduğunu sapladık. Son olarak yeniden anjiyo yaparak hastamıza stent taktık." diye konuştu.

Akpınar, hastaya yapılan tüm işlemlerin başarılı olduğuna işaret ederek, "Hastamız eski haline dönmeye başladı. Tabii ki bu çok güzel bir durum. Almanya'dan iş vesilesi ile Türkiye gelen kişinin düzelmesine vesile olmak çok güzel bir duygu. Ekip arkadaşlarımızla bu işi başarılı şekilde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Alman vatandaşı Matthas ise kendisine doktor ve sağlık çalışanlarının çok iyi baktığına dikkati çekerek, sağlığına kavuşmasında yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan iş için gelen felçli hasta Türkiye'de hayata döndü - Son Dakika

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