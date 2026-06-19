Almanya'dan İsrail'e Uyarı - Son Dakika
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Almanya'dan İsrail'e Uyarı

19.06.2026 19:42
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Başbakan Merz, İsrail'e Batı Şeria'da yeni yerleşim inşasından kaçınması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail hükümetine Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa ederek gerginliği daha da tırmandırmaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Merz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirvede liderlerin Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldığını belirten Merz, ABD ile İran arasında müzakere edilen ateşkesin Lübnan'da da uygulanmasının acilen gerekli olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde "Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerine ilişkin endişelerini defalarca dile getirdiğini" savunan Merz, zirvede gündeme gelen "İsrail'e yönelik ticari yaptırım önerilerini" ise Almanya adına reddettiğini açıkladı.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Merz, zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin cephedeki son duruma ilişkin kapsamlı bilgi verdiğini belirtti.

Son haftalarda sahadaki gelişmelerin Ukrayna lehine değiştiğini ileri süren Merz, Ukrayna'da barışa giden süreç konusunda istişarelerde bulunduklarını ve diplomatik çabaların merkeze alınmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Merz, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın olası barış görüşmelerinin ana hatlarını daha önce ortaya koyduğunu hatırlatarak, Ukrayna'ya verilen desteği artırmak ve Rusya üzerindeki baskıyı güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Rusya'ya verilen mesajın açık olduğunu belirten Merz, "Artık ciddi müzakerelere başlama zamanı geldi." dedi.

Barış görüşmelerinin Ukrayna, Rusya, Avrupa ve ABD'nin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini ifade eden Merz, Avrupa adına kimin konuşacağından önce görüşmelerin içeriğinde uzlaşmaya varılmasının önemine işaret etti.

Ukrayna, yanında kimin yer alacağına kendisi karar verir

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin bu konuda yakın işbirliği içinde olduğunu aktaran Merz, bu ülkelerin Avrupa'nın önde gelen devletleri olduğunu ve Ukrayna'ya sağlanan askeri desteğin önemli bölümünü karşıladıklarını söyledi.

Almanya'nın bu alanda açık ara ilk sırada yer aldığının altını çizen Merz, Ukrayna'nın da söz konusu üç ülkenin süreçte rol üstlenmesini ve koordinasyonu sağlamasını istediğini belirtti.

Savaştan etkilenen taraf olarak müzakerelerde kimin yer alacağına nihai olarak Ukrayna'nın karar vereceğini vurgulayan Merz, AB'nin bu konuda tarafsız bir arabulucu değil, Ukrayna'nın yanında yer alan bir taraf olduğunu ifade etti.

Merz, Ukrayna adına ve onunla birlikte kimin müzakere edeceğine de Kiev yönetiminin karar vereceğini kaydetti.

AB'nin genişleme sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Merz, Ukrayna'nın "ortak ülke" statüsüne ilişkin öneriler sunduğunu ve bunun AB sözleşmelerinde değişiklik yapılmadan hayata geçirilebileceğini aktardı. Avrupa'da mevcut şartlarda sözleşme değişikliğinin mümkün olmadığını belirten Merz, bunun dışındaki yaklaşımların gerçekçi olmadığını söyledi.

Merz, Ukrayna'nın mevcut koşullarda AB'ye tam üye olamayacağını vurgulayarak, savaş halindeki bir ülkenin Birliğe katılamayacağını, ancak ortak üye statüsü elde ettikten sonra ilerleyen dönemde tam üyeliğin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik sürecine de değinen Merz, konunun ekim ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ayrıntılı şekilde ele alınacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan İsrail'e Uyarı - Son Dakika

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