Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir

Almanya istihbaratı ve ordusunun Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırı yapabileceğini iddia iddiası paniğe neden oldu.

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu ve Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu ile Süddeutsche gazetesinin ortaklaşa yaptığı haberde, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı durum değerlendirme analizine yer verildi.

"RUSYA BİR NATO ÜLKESİNE SALDIRABİLİR"

Analizde, Rusya'nın, Avrupa barışına yönelik kalıcı bir tehdit olduğu ve bir NATO ülkesine yönelik saldırı yapabileceği savunuldu.

Rusya'nın kendisini Batı ile sistemik bir çatışma içinde gördüğü belirtilen analizde, Rusya'nın emperyalist hedeflerini askeri güçle gerçekleştirmeye hazır olduğu iddia edildi.

"SAVAŞI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORLAR"

Analizde, Rus silahlı kuvvetlerinin bir süredir Ukrayna'da güçlü bir pozisyonda hareket ettiği, uzlaşmaya istekli olduğuna dair bir işaret göstermediği ve savaşı devam ettirmek istediği savunuldu.