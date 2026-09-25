Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Tümamiral Abry atandı, 30 Eylül'de devralacak

Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Tümamiral Wilhelm Tobias Abry'nin getirildiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanan Abry'nin 30 Eylül'de görevi Koramiral Jan Christian Kaack'tan devralacağı ifade edildi.

Bu tarihte Flensburg kentindeki Mürwik Deniz Harp Okulu'nda düzenlenecek devir teslim törenine Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer de katılacak.

Kaack'ın yerine geçecek Tümamiral Wilhelm Tobias Abry de uzun yıllara dayanan denizcilik, operasyon ve uluslararası görev deneyimine sahip.

Arby, görevi teslim alır almaz Koramiral rütbesine yükseltilecek.

1988 yılında Alman donanmasına katılan Abry, kariyeri boyunca "Puma" hızlı botuyla "Niedersachsen" fırkateyninin komutanlığını yaptı.

Mürwik Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevinde de bulunan Abry, Federal Savunma Bakanlığı ve NATO bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.