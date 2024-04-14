Almanya Dışişleri Bakanı İran'a sağduyulu davranma çağrısı yaptı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki tüm aktörlere sağduyulu davranması çağrısında bulundu.

Baerbock, başkent Berlin'de İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İran'ın tüm Orta Doğu'yu açık şekilde uçurumun kenarına getirdiğini belirten Baerbock, İsrail topraklarına yönelik doğrudan saldırıyı şiddetli bir şekilde kınadıklarını ve İsrail ile dayanışma içinde olduklarını yineledi.

Baerbock, İran'a, vekilleri aracılığıyla da olsa, daha fazla saldırıdan kaçınması çağrısında bulunarak, bölgede "geniş kapsamlı yayılan bir yangının hesaplanamaz sonuçları olacağı" konusunda uyardı.

Bakan Baerbock, "Bölgedeki tüm aktörleri sağduyulu davranmaya çağırıyorum. Gerilimi tırmanma sarmalı kırılmalıdır." diye konuştu.

Bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini ve partnerlerle koordinasyon içinde olduklarını aktaran Baerbock, bunun İran saldırısının sonuçlarının ne olacağı sorusuyla da ilgili olduğunu kaydetti.

Baerbock, Alman vatandaşlarına çağrıda bulunarak bakanlığın bölge için yaptığı seyahat uyarılarını çok ciddiye almalarını istedi.