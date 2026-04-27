Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: BM sistemi yenilenmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD ziyareti öncesinde Berlin'de yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun krizlere çözüm için BM'yi kurduğunu ancak Güvenlik Konseyi'ndeki bazı üyelerin kararları bloke ettiğini belirtti. Wadephul, BM'nin kendini yenilemesi ve daha etkili olması gerektiğini vurguladı.

Wadephul, BM Güvenlik Konseyi'nde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği konusunda konuşma yapacağını belirterek, İran'ın boğazı abluka altına almasının küresel tedarik zincirlerini tehdit ettiğini söyledi. Almanya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nden gelecek bir yetkiyle ticaret gemilerinin güvenli geçişine katkıda bulunmak istediğini ifade etti.

Bakan, Almanya'nın 2027-2028 dönemi için BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine aday olduğunu ve 'Saygı-Adalet-Barış' sloganıyla çatışma önleme, kriz çözümü ile iklim ve güvenlik konularına odaklanacağını açıkladı. Ayrıca New York'ta NPT gözden geçirme konferansına katılacağını bildirdi.