Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Lavrov sonrası Moskova'ya baskı çağrısı yaptı - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Lavrov sonrası Moskova'ya baskı çağrısı yaptı

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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Varşova'da Rusya'nın ateşkese istekli olmadığını gösterdiğini belirterek Moskova'ya baskı çağrısı yaptı. New York'ta Lavrov ile görüşen Wadephul, Rusya'nın ateşkesle ilgilenmediği sonucuna vardığını, sonucun çok vahim olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürerek ateşkes konusunda istekli olmadığını gösterdiğini belirterek, " Moskova'ya yönelik baskıların artırılması" çağrısında bulundu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu kapsamında katıldığı panelde, Wadephul, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki hesaplarını değiştirmek için baskıların daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Wadephul, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda kararlılıklarını korumalarının önemine işaret etti.

Geçen ay New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın ateşkesle ilgilenmediği sonucuna vardığını aktaran Wadephul, "Neden Ruslarla konuşmuyorsunuz?" şeklindeki eleştirilere, bu görüşmeyle yanıt verdiğini ifade etti.

Wadephul, "Şimdi o görüşmeyi yaptım ve sonucunu gördünüz. Sonuç çok vahim." diyerek, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesini eleştirdi.

Almanya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçilmesi

Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçilmesine ilişkin de açıklama yapan Wadephul, dünya genelinde insan haklarının korunmasını iyileştirmek ve Konseyin çalışmalarını güçlendirmek için çaba göstereceklerini belirtti.

İnsan haklarının onurlu bir yaşamın temeli olduğunu vurgulayan Wadephul, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü talep ettiği için hiç kimsenin cezalandırılmaması gerektiğini belirtti.

Wadephul, tüm çocukların cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin eğitim alabilmesi ve herkesin güvenli içme suyuna erişebilmesi gerektiğine dikkati çekerek, insan haklarının soyut kavramlardan ibaret olmadığını, temel insani kazanımları koruduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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