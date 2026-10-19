Almanya Dışişleri, Fransa'da 17 Ekim gösterileri nedeniyle vatandaşlarını uyardı - Son Dakika
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Almanya Dışişleri, Fransa'da 17 Ekim gösterileri nedeniyle vatandaşlarını uyardı

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Fransa için seyahat uyarısını güncelleyerek 17 Ekim 2026'daki protesto günü ve olası şiddet olaylarına dikkat çekti. Bakanlık, Fransa'daki Alman vatandaşlarından gösterilerden uzak durmalarını ve yerel güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Almanya, şiddetli kitlesel protestoların düzenlendiği Fransa için seyahat uyarısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa için seyahat uyarılarının güncellendiği belirtildi.

Açıklamada 17 Ekim 2026'daki protesto günü kapsamında Fransa'nın çeşitli yerlerinde şiddet olayları yaşandığına işaret edildi.

Gelecek günlerde başka gösterilerin düzenlenebileceği ve muhtemel şiddet olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, bu ülkedeki Alman vatandaşlarına "dikkatli davranın ve mümkünse gösterilerden uzak durun" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, vatandaşlardan yerel güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin talimatlarına uymaları istendi ve yeni yasal düzenlemeler kapsamında izinsiz ve şiddet içeren gösterilerden uzak durulması yönünde verilen talimatlara uymayanların para cezası veya tazminat ödemek zorunda kalabileceği kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada yakın bir ortak olan Fransa'daki durumu izlediklerini belirterek, "Hepimizin Paris'te veya Limoges'te gördüğü görüntüler bizi büyük bir endişeye sevk ediyor." dedi.

"Durumun dün biraz sakinleşmiş gibi görünmesinin iyi bir işaret olduğunu" kaydeden Deschauer, "Genel olarak, konulara ve tartışmalara ilişkin gerekli diyalog yapıldığı söylenebilir. Ancak elbette demokrasilerimizde sokaklarda şiddete yer yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Deschauer, genel olarak meşru taleplerin barışçıl bir şekilde dile getirilebileceği ilkesinin geçerli olduğunu ifade etti.

Fransa'da 17 Ekim gösterileri

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemiş, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.

Gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Kaynak: AA
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