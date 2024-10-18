Almanya Eski Cumhurbaşkanı Wulff, Antalya'yı Ziyaret Etti

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(ANTALYA)- Almanya Federal Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı ve Türkiye-Almanya Ekonomi Konseyi Eş Başkanı Christian Wulff, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Böcek, kentin turizm ve tarımın yanı sıra bir barış şehri olduğunu belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı ve Türkiye-Almanya Ekonomi Konseyi Eş Başkanı Christian Wulff'u ağırladı. Wulff'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, kente en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya'nın ikinci sırada olduğunu belirtti.

Muhittin Böcek, "Avrupa'da en çok yabancı turist ağırlayan şehirleri arasında üçüncü, dünyada 4'üncü sıradayız. Ülkemize ve Avrupa ülkelerine örtü altı sebze üretiminin yüzde 50'si Antalya'dan gidiyor. Antalya'yı aynı zamanda bir barış kenti olarak görebiliriz. Tüm liderlerin buluştuğu Türk Diplomasi Formu da 2025 yılı Mart ayı içerisinde yapılacak. 2 binin üzerinde futbol kulübü kamp için buraya geliyor. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Alman Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde Efsaneler Kupası düzenliyoruz. Türk ve Alman futbolunun efsane isimlerini burada ağırlıyoruz" dedi.

"Antalya dinlenebileceğim en güzel yer"

Wulff da "Dünyanın pek çok ülkesini gezdim. Antalya dinlenebileceğim en güzel yer benim için. Sürekli Türkiye'yi anlattığım için bu sefer oğlum da benimle gelmek istedi. Türkiye'yi, Antalya'yı çok seven Almanları çok iyi anlıyorum. İklimi çok güzel. Çok kaliteli turizm tesisleri var. Turizm aracılığıyla insanların kaynaşmasına ve birbirine etkileşimde bulunmasına çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Yüzyıllardır bu ilişkilerden beslenen Türk-Alman dostluğu için bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.