Almanya Hürmüz Boğazı İçin Misyon Hazırlığında - Son Dakika
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Almanya Hürmüz Boğazı İçin Misyon Hazırlığında

17.06.2026 18:05
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Almanya, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini güvence altına alacak misyon için hukuki zemin arıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden güvence altına alınmasını sağlayacak bir misyona katılmaya hazır olduklarını ancak bunun net bir hukuki temele ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Wadephul burada yaptığı açıklamada, "İlke olarak Hürmüz Boğazı'nın gemiler için yeniden açılmasını sağlayabilecek bir misyona katılmaya hazırız. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tam olarak neyin kararlaştırıldığına dair netliğe, ayrıca net bir hukuki temele de ihtiyacımız var." dedi.

Ülkesinin bölgede böyle bir misyonun mümkün olup olmadığını, kıyı devletlerinin buna rıza gösterip göstermediğini bilmek zorunda olduğuna işaret eden Wadephul, "Bu konuda şu ana kadar en azından belirsizlik var, İran tarafında ise hatta reddedici ifadeler bile var. Bunun son söz olup olmadığını bilmiyorum, ancak bizim için açık olan şey, bu koşulların netleştirilmesi gerektiğidir ve ancak o zaman bir görev metni üzerinde çalışabiliriz." diye konuştu.

Wadephul, bu konuda Avrupa Birliği'nin Aspides deniz misyonunun kapsamının genişletilerek, Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirilebilecek mayın temizleme operasyonlarını da içermesini önerdi.

Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere eşlik etmekle görevli mevcut AB misyonuna atıfta bulunan Wadephul, "AB'nin Aspides misyonu, bu bölgedeki Avrupa sorumluluğumuzu pekiştirmek ve yasal bir çerçeve sağlamak için uygun bir temel sunuyor." ifadelerini kullandı.

Polonya, Belarus sınırındaki 440 kilometrelik hattı etkin bir şekilde koruyor

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ise Almanya ile Polonya'nın Avrupa'nın ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği konusunda ortak sorumluluk taşıdığını belirtti.

Sikorski, yeniden uygulamaya konulan sınır kontrollerine değinerek, ülkesinin Belarus sınırındaki 440 kilometrelik hattı etkin bir şekilde koruduğunu, bu yılın başından itibaren söz konusu sınırdan yasa dışı yollarla AB topraklarına giriş yapan kimsenin olmadığını ifade etti.

AB Komisyonunun da dış sınırların güçlendirilmesini istediğini hatırlatan Sikorski, dış sınırların etkin korunması halinde AB içindeki sınır kontrollerine ihtiyaç duyulmaması gerektiğini vurguladı.

Sikorski ayrıca Berlin'de düzenlenen bir eylem sırasında gözaltına alınan Polonyalı aşırı sağcı aktivist Robert Bakiewicz ve liderliğini yaptığı Sınır Savunma Hareketi (Ruch Obrony Granic) üyelerinin faaliyetlerini eleştirdi.

Bakiewicz'in Almanya'ya yalnızca kargaşa çıkarmak için değil, aynı zamanda siyasi hedeflerle geldiğini öne süren Sikorski, aşırı sağcı aktivistin devam eden siyasi süreci sekteye uğratmak istediğini savundu.

Kaynak: AA

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