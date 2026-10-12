Almanya, iklim nötrlüğü için 20 yılda 6 trilyon avro yatırım yapmalı

Almanya'nın 2045 iklim hedeflerine ulaşması için gelecek 20 yılda 6 trilyon avro yatırım yapması gerektiği belirtildi.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) adına araştırma enstitüsü Prognos tarafından hazırlanan "Almanya İklim Nötrlüğü Yolunda-Yaklaşık 6 Trilyon Avro Yatırım Yapılmalı" adlı rapor yayımlandı.

Raporda, Almanya'nın taahhüt ettiği 2045 yılına kadar "iklim nötr" bir ülke olma hedefine ulaşabilmesi için mevcut çevre ve iklim harcamalarını iki katından fazla artırması gerektiği kaydedildi.

Ülkenin bu doğrultuda gelecek 20 yılda toplam 6 trilyon avro yatırım yapması gerektiği bildirilen raporda, bu kapsamda 2025-2045 döneminde yıllık ortalama 290 milyar avroluk bir finansmana ihtiyaç duyulacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Raporda, söz konusu 6 trilyon avroluk bütçenin ekonomi üzerindeki net ek yüküne dair ayrıntılara da yer verilirken, Almanya'nın iklim dönüşümünden tamamen vazgeçip fosil yakıtlara bağımlı kalmaya devam etmesi durumunda dahi mevcut altyapıyı yenilemek için büyük harcamalar yapacağı aktarıldı. Bu durum hesaba katıldığında, yeşil dönüşümün getireceği net ek yatırım yükünün aslında toplam tutarın yarısına, yani yıllık yaklaşık 145 milyar avroya tekabül ettiği bildirildi.

Dönüşüm sürecinde en yüksek finansman ihtiyacı duyan alanların başında ise ulaşım ve enerji sektörlerinin geldiği de raporda kaydedildi.

Raporda, kara yolu taşımacılığının elektrifikasyonu ve konvansiyonel araçların elektrikli otomobillerle değiştirilmesi amacıyla bütçeden aslan payını 2,6 ila 2,9 trilyon avroyla ulaşım sektörünün alacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İçten yanmalı motorlu araçların tamamen devreden çıkacak olması nedeniyle bu alandaki net ek harcama yükü 0,4 ila 0,7 trilyon avro seviyesinde kalacak. Yenilenebilir kaynaklar, elektrik şebekelerinin rüzgar ve güneş enerjisine uyarlanması, hidrojen altyapısı ve bölgesel ısıtma sistemlerini kapsayan enerji sektörüne ise 1,3 ila 1,8 trilyon avro kaynak aktarılacak. Binalarda enerji verimliliği odaklı modernizasyonlar ve çevre dostu yeni ısıtma sistemleri için yaklaşık 1 trilyon avro, çelik, kimya ve çimento gibi enerji yoğun sanayi kolları için de yaklaşık 500 milyar avro yatırım yapılması öngörülüyor."

Faturayı özel sektör ve tüketiciler sırtlayacak

Yatırımların ezici çoğunluğunu tüketiciler, özel haneler ve iş dünyasının üstleneceği belirtilen raporda, kamunun toplam yatırımlardaki payının ise sadece yüzde 11 ila 13 (yaklaşık 650 ila 800 milyar avro) arasında kalacağı aktarıldı.

Raporda, bu harcamaların doğrudan devlet bütçesinden ziyade demir yolu ve belediye enerji sistemleri gibi kamu iştirakleri tarafından gerçekleştirileceği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin katkı payının ise yüzde 15 ila 28 arasında olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Almanya'da sera gazı emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor

Öte yandan, Almanya, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yasal hedefleri kapsamında, 2030'a kadar emisyon miktarını 1990 seviyesine kıyasla yüzde 65 düşürmeyi amaçlıyor. Ülke, 2040'a kadar emisyonlarını yüzde 88 azaltmayı hedeflerken, 2045'te atmosfere salınan sera gazı miktarını tamamen dengeleyerek "iklim nötr" bir ülke konumuna gelmeyi planlıyor.