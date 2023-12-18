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Almanya, Litvanya'ya 5 Bin Asker Konuşlandıracak - Son Dakika
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Almanya, Litvanya'ya 5 Bin Asker Konuşlandıracak

Almanya, Litvanya ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşması kapsamında 2027'ye kadar yaklaşık 5 bin asker konuşlandıracak. Anlaşmaya göre, Alman askerleri için uygun kışlalar ve konutlar inşa edilecek. Almanya'nın liderliğinde Rusya'yı caydıracak savaş kabiliyetine sahip tugay oluşturulacak.

Almanya, Litvanya\'ya 5 Bin Asker Konuşlandıracak
18.12.2023 - 14:53,  Güncelleme: 15:01
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Almanya, imzaladığı askeri işbirliği anlaşması kapsamında Litvanya'ya 2027'ye kadar yaklaşık 5 bin asker konuşlandıracak.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta askeri işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre, Almanya 2025'ten itibaren 2027'ye kadar Litvanya'da yaklaşık 5 bin asker konuşlandıracak.

Bu kapsamda, Litvanya'da, Alman askerleri için uygun kışlalar ve konutlar inşa edilecek.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, anlaşmanın ülkesi ve silahlı kuvvetleri için tarihi bir an ve dönüm noktası olduğunu söyledi.

Pistorius, Almanya'nın liderliğinde Rusya'yı caydıracak savaş kabiliyetine sahip tugay oluşturulacağını ifade etti.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas da anlaşmanın, ülkesinin savunma potansiyelini önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı.

Anusauskas, "Rusya'nın saldırgan politikası bizim için en büyük tehdittir. Her şeye hazır olmalıyız." dedi.

Alman askerler ilk kez kalıcı konuşlanacak

Anlaşmayla Almanya NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Litvanya'ya tugay konuşlandıracak. Bunun için başkent Vilnius yakınlarındaki Rudninkai'de ve Kaunas yakınlarındaki Rukla'da kapsamlı bir altyapı oluşturulacak.

Daha önce hiç ülke dışında kalıcı birlikler konuşlandırmayan Almanya'nın askeri unsurları, şimdiye kadar yurt dışında hep geçici olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA
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