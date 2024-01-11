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Almanya, Lübnan ordusuna 15 milyon euro yardım sözü verdi - Son Dakika
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Almanya, Lübnan ordusuna 15 milyon euro yardım sözü verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'le gerilimin tırmanacağına dair endişeler artarken, Lübnan ordusunu desteklemek için 15 milyon euro (16,45 milyon ABD doları) tutarında yardım sözü verdi. Yardımın yakıt satın almak ve sınırı izleyecek askerleri eğitmek için kullanılacağı belirtildi. Lübnan-İsrail sınırında gerilim artmaya devam ederken, çatışmalarda 215 kişi hayatını kaybetti.

Almanya, Lübnan ordusuna 15 milyon euro yardım sözü verdi
11.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:09
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BEYRUT, 11 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın güney sınırında İsrail'le gerilimin tırmanacağına dair endişeler artarken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lübnan ordusunu desteklemek için 15 milyon euro (16,45 milyon ABD doları) tutarında yardım sözü verdi.

Lübnan merkezli El Neşra haber sitesine göre Baerbock Çarşamba günü Beyrut limanını ziyareti sırasında söz konusu meblağın yakıt satın almak ve sınırı izleyecek askerleri eğitmek için kullanılacağını belirtti.

" Ordu, silahlı grupları zapt edebilmek için bölgede etkin kontrol sağlayabilmeli" diyen bakan, daha fazla ayrıntı vermedi.

Salı günü Beyrut'a giden Baerbock, Çarşamba günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Lübnan ordusu komutanı Joseph Avn ile ülke ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere görüştü.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah da bir gün sonra İsrail'e onlarca roket fırlatmış; İsrail ise Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermişti. O tarihten bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artmaya devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda 158'i Hizbullah üyesi ve 37'si sivil olmak üzere 215 kişi öldürüldü.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Almanya, Lübnan ordusuna 15 milyon euro yardım sözü verdi - Son Dakika
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