Almanya'da Mavi Kart maaş eşiği 2026'da 50.700 euroya çıkıyor

25.05.2026 11:31
Almanya, AB Mavi Kart başvurularında asgari maaş eşiğini 2026 için 50.700 euroya yükseltti. Önceki eşik 48.180 euroydu. Yeni mezunlar, ihtiyaç duyulan meslekler ve deneyimli BT uzmanları için eşik 45.934,20 euro. Konsolosluklar, başvurunun karara bağlandığı tarihteki eşiği uygulayacak. Bu nedenle 2025'te sözleşme imzalayan ancak başvurusu 2026'da sonuçlanan adaylar da yeni eşiğe tabi olacak. Mavi Kart şartlarını karşılayamayanlar için Nitelikli Çalışan Yasası kapsamında alternatif yollar mevcut. Yeni düzenleme, start-up ve KOBİ'ler için zorluk oluşturabilir. Almanya, Hollanda ve Fransa'ya kıyasla hâlâ cazip bir eşiğe sahip.

