Almanya Merkez Bankası'ndan Gümrük Vergisi Uyarısı

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FRANKFURT, 18 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Almanya Merkez Bankası binası, 18 Şubat 2025.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel pazartesi günü yaptığı açıklamayla ABD'nin gümrük vergilerinin Almanya'yı özellikle etkileyeceği ve ülkenin ekonomik büyümesi açısından "önemli riskler" oluşturacağı uyarısında bulundu.

Nagel, Frankfurt'taki Union International Club tarafından düzenlenen özel bir etkinlikte yaptığı konuşmada ekonomisi ihracata dayalı olan Almanya'nın, ABD'nin ticaret politikasındaki değişiklikler nedeniyle önemli kayıplar yaşayacağını vurguladı. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)