Almanya Milli Futbol Takımı'na yönelik ırkçı anket tepki çekti - Son Dakika
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Almanya Milli Futbol Takımı'na yönelik ırkçı anket tepki çekti

Almanya Milli Futbol Takımı\'na yönelik ırkçı anket tepki çekti

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) tarafından yayımlanan Sport Inside programında yapılan anket, Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki yabancı kökenli sporculara yönelik ırkçılığı ortaya koydu. Ankete tepki gösteren teknik direktör Julian Nagelsmann ve futbolcu Joshua Kimmich, bu tür soruların saçma olduğunu belirtti.

04.06.2024 16:13
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Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumunda (WDR) yayımlanan Sport Inside programı tarafından Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan "ırkçı" anket, Hollanda medyasında geniş şekilde yer aldı.

De Volkskrant gazetesinin haberinde, Alman Milli Futbol Takımı'ndaki yabancı kökenli sporculara yönelik ırkçılığı ortaya koyan anketin, Almanya'nın ev sahipliğindeki Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) hemen önce yayımlanması "tatsız bir sürpriz" olarak nitelendirildi.

NU.nl haber sitesi ve AD gazetesindeki haberlerde Alman Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın "Bu çok ırkçı" ifadeleri başlığa çekilirken, Nagelsmann'ın "Umarım bir daha bu tür değersiz anketleri okumam." şeklindeki tepkisi okuyuculara aktarıldı.

Hollanda spor medyasında, ankete yönelik tepkilerin anlatıldığı haberlerde bu durumun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın milli takımı için olumsuz bir gelişme olduğu ifade edildi.

Almanya Milli Futbol Takımı'na ilişkin "ırkçı" ankete tepki

WDR tarafından yayımlanan Sport Inside programındaki ankete katılan her beş kişiden biri Alman Milli Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 17'sinin de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" ifade ettiği kaydedilmişti.

Irkçı ankete, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere diğer futbolcular tepki göstermişti.

Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şoke oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulunurken, Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu belirtmişti.

Kimmich, futbolun farklı milliyet ve dinleri bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bu, takım içinde konu bile olmadı. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir." ifadesini kullanmıştı.

Anketteki soruları eleştiren Joshua Kimmich, futbolcuların kökenine ilişkin soruyu yanlış bulduğunu, böyle soruların gereksiz ve saçma olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA

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